Мужчина выиграл в лотерею 108 миллионов рублей благодаря наследству покойного отца

В Великобритании мужчина выиграл в лотерею благодаря выбору покойного отца

Житель Великобритании Шон Хейс разбогател благодаря блокноту, оставленному ему в наследство покойным отцом. Об этом пишет People.

Отца Шона — Джеймса — не стало в 2010 году. С тех пор в качестве памяти о нем Шон участвовал в лотереях с теми числами, что тот когда-то выбрал. Долгое время мужчине не везло, а затем он и вовсе потерял ценный блокнот.

Шон решил снова испытать удачу, после того как случайно наткнулся на записную книжку Джеймса. Тогда ему и удалось выиграть в лотерею один миллион фунтов стерлингов (108 миллионов рублей).

По словам Шона, ему не сразу удалось получить выигрыш. Сначала он долго не мог подтвердить информацию о призе из-за плохой связи, но в конце концов все-таки дозвонился до организаторов лотереи. В тот день он даже выпил от радости.

Мужчина планирует потратить выигрыш на покупку дома и обустройство сада. Кроме того, он хочет приобрести новую машину и свозить жену в путешествие.

Ранее сообщалось, что в США женщина выиграла в лотерею штата Мэриленд 50 тысяч долларов, использовав дату смерти отца в качестве комбинации игровых цифр. «Папа послал мне немного удачи. Спасибо, папа», — прокомментировала она свою победу.

