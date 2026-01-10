Реклама

02:55, 10 января 2026

Трамп дал пугающий сигнал еще одной стране

Трамп на фоне беспорядков в Иране заявил, что ситуация там очень проблемная
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Обстановка в Иране характеризуется крайне сложной на фоне массовых беспорядков и утратой контроля властей над некоторыми городами. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, беседуя с руководителями ключевых нефтегазовых компаний США.

По его словам, ситуация в исламской стране сложилась таким образом, что еще несколько недель назад казалось невозможным развитием событий.

Американский лидер уточнил, что США готовы проявить жесткую реакцию, если со стороны иранских властей будет насилие.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Америка внимательно следит за ситуацией в Иране. По его словам, Вашингтон вмешается, если среди населения начнут появляться жертвы.

До этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отметил заинтересованность Соединенных Штатов в беспорядках в исламской республике. По его словам, «кучка неопытных и недальновидных людей» действует, чтобы угодить Дональду Трампу.

