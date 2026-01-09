Реклама

01:15, 9 января 2026Мир

«Репрессии становятся более масштабными». Протесты в Иране охватили все провинции и продолжаются 12 дней. В стране пропал интернет

Протесты в Иране охватили все провинции и продолжаются 12 дней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Протесты в Иране продолжаются 12 дней, они охватили все провинции. На их фоне в стране пропал интернет. Международная организация по мониторингу интернета NetBlocks зарегистрировала сбой в работе сети в Тегеране, а также в нескольких других городах страны, что совпадает по времени с проводимыми там протестными акциями.

Данные сети демонстрируют, что Тегеран и другие части Ирана в настоящее время погружаются в цифровую темноту, поскольку соединение было отключено сразу у нескольких провайдеров

NetBlocks

Официальные представители Ирана не сообщали о намерении вводить какие-либо ограничения.

Наследный принц Реза Пехлеви призвал выйти на улицы

Сын бывшего шаха Ирана, наследный принц Реза Пехлеви, находящийся в эмиграции, опубликовал видео в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которое установило рекорд и собрало более 80 миллионов просмотров.

Политик призвал народ выйти на улицы вечером 7 января в 20:00, и после этого в стране произошли крупные столкновения.

В своем обращении Пехлеви, чей отец был свергнут в ходе Исламской Революции 1979 года, также призвал силовиков к «историческому выбору».

До этого, в интервью Fox News он заявил, что хочет служить своему народу и действует по просьбе соотечественников. По словам политика, его задача заключается в том, чтобы помочь иранскому народу мирным путем добиться перемен.

Моя роль заключается в том, чтобы помочь моим соотечественникам достичь этой цели, найти мирное решение посредством национального референдума и Учредительного собрания

Реза Пехлевинаследный принц Ирана

Он также сообщил, что военные откликаются на его призывы. «Я послал им еще одно сообщение, в котором говорится: Четко обозначьте свою позицию: либо вы на стороне народа, либо вы против него», — заявил Пехлеви.

С начала протестов погибли минимум 45 человек

Неправительственная организация Iran Human Rights (IHR) заявила в четверг, что с начала протестов погибли как минимум 45 человек, передает The Guardian.

Среда, 7 января, стала самым кровавым днем за 12 дней протестов: подтверждена гибель 13 протестующих, отмечается в материале.

Доказательства показывают, что репрессии с каждым днем становятся все более жестокими и масштабными

Махмуд Амири-Могхаддамдиректор IHR

Он добавил, что сотни человек получили ранения, а более 2000 были арестованы.

Накануне сообщалось о 36 погибших. По информации правозащитников из организации HRANA, 34 из подтвержденных погибших были протестующими, а двое были связаны с силами безопасности.

Протесты охватили всю страны

Демонстрации охватили всю страну, они продолжаются в 31 провинции, и движение не демонстрирует признаков ослабления, отмечает The Guardian.

В южной провинции Фарс демонстранты снесли статую бывшего высокопоставленного командующего силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

В городах курдского региона на западе Ирана владельцы магазинов закрывали свои лавки, а демонстранты скандировали лозунги против коррупции в правительстве. По словам очевидцев, власти применили силу: слезоточивый газ, дробовики и, как утверждают демонстранты, боевые патроны против толпы.

Как сообщал накануне Fox News, протестующие взяли под контроль иранский город Абданан в провинции Илам, который находится вблизи границы с Ираком. О фактическом «захвате» города объявил Национальный совет сопротивления Ирана. По информации телеканала, также протестующие захватили Малекшахи.

При этом иранские информационные агентства Tasnim и Mehr опровергли захват города и округа протестующими.

Трамп вновь пригрозил Ирану

В четверг президент США Дональд Трамп повторил свою угрозу напасть на Иран, если силы безопасности убьют протестующих. Об этом он заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Я дал им понять, что если они начнут убивать людей, что они, как правило, делают во время своих беспорядков… мы нанесем им очень сильный удар

Дональд Трамппрезидент США

В пятницу, 2 января, Трамп уже говорил о возможном вмешательстве США, если иранские силы безопасности убьют мирных протестующих.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выступил с ответным заявлением на угрозы Трампа. Он отметил, что граждане Ирана проводят мирные протесты, на которые имеют право. Однако наряду с этим, были зафиксированы случаи нападения на полицейские участки. Спецслужбы страны заявили о выявлении нескольких лиц, поддерживающих связи с группировками из недружественных стран, которые пытаются разжечь столкновения.

Спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф пригрозил Соединенным Штатам ударами по военным базам, если они будут вмешиваться в происходящее в стране.

Протесты являются самыми масштабными с 2022 года

Протесты начались 28 декабря, когда владельцы магазинов вышли на улицы Тегерана, чтобы выразить недовольство очередным резким падением курса иранской валюты по отношению к доллару США.

За последний год курс риала упал до рекордно низкого уровня, а инфляция взлетела до 40 процентов. Причиной стали в том числе санкции в отношении иранской ядерной программы, оказывающие давление на экономику.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что «бунтовщиков следует поставить на место», и поклялся не «сдаваться врагу». Начальник полиции Ирана Ахмад Реза Радан и глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени Эджеи подчеркнули, что с бунтовщиками не будет никакого диалога и с ними разберутся: судебная система уже готовится предать суду всех, кто выступил с оружием в руках против официальных властей.

При этом Хаменеи разработал план эвакуации из страны на случай, если силовики не смогут подавить протесты в стране, сообщало The Times, ссылаясь на данные из отчетов разведки. «Хаменеи бежит в Москву, поскольку для него нет другого места», — заявил в интервью газете бывший израильский разведчик Бени Сабти.

Нынешние протесты являются самыми масштабными с момента восстания 2022 года, вызванного смертью в заключении Махсы Амини, молодой женщины, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.

