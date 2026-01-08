Протесты охватили большую часть Ирана. Люди стреляют в силовиков, США грозят вмешательством, а аятолла готовит план побега

Протесты охватили большую часть Ирана, они продолжаются с 28 декабря

Антиправительственные протесты в Иране распространились на большинство провинций, они продолжаются уже 11 дней. В настоящее время беспорядки охватывают около 110 городов, эпицентрами которых являются Лорестан и Илам.

Протесты начались 28 декабря, когда владельцы магазинов вышли на улицы Тегерана, чтобы выразить недовольство очередным резким падением курса иранской валюты по отношению к доллару США.

За последний год курс риала упал до рекордно низкого уровня, а инфляция взлетела до 40 процентов. Причиной стали в том числе санкции в отношении иранской ядерной программы, оказывающие давление на экономику.

Вскоре к протестам присоединились студенты университетов, беспорядки начали распространяться на другие города. Силы безопасности применили слезоточивый газ во время столкновений с протестующими, скандировавшими лозунги против официальных властей на Большом базаре в Тегеране.

4 января протестующие возвели огненные баррикады, заблокировав дороги для продвижения сил «Басидж». Участники массовых беспорядков поджигают полицейские участки, захватывают социальные учреждения и стреляют в силовиков.

Информационное агентство Mehr заявило, что демонстранты были вооружены огнестрельным оружием и гранатами. По данным агентства, по меньшей мере в результате беспорядков погиб один человек, двое нападавших были убиты, еще несколько человек получили ранения.

Как сообщает Fox News, протестующие взяли под контроль иранский город Абданан в провинции Илам, который находится вблизи границы с Ираком.

О фактическом «захвате» города объявил Национальный совет сопротивления Ирана. По информации телеканала, также протестующие захватили Малекшахи.

При этом иранские информационные агентства Tasnim и Mehr опровергли захват города и округа протестующими. Утверждается, что благодаря работе сотрудников полиции в Абданане был восстановлен порядок, а в Малекшахи ситуация полностью нормализована.

Силовики попытались ворваться в больницу, где находились раненые протестующие

В понедельник канцелярия президента Масуда Пезешкиана сообщила, что он поручил министерству внутренних дел сформировать специальную делегацию для расследования беспорядков в Иламе, отмечает «Би-би-си».

Это произошло после обнародования видеозаписи, на которой, как утверждалось, запечатлен штурм больницы имени Имама Хомейни силами безопасности в преимущественно курдском городе Илам, где, по словам активистов, укрывались раненые протестующие.

Нападение на больницу вызвало критику со стороны Государственного департамента США, который на иранском фарси в соцсети X назвал инцидент «преступлением».

Штурм палат, избиение медицинского персонала и применение слезоточивого газа и боеприпасов против раненых — это явное преступление против человечности. Больницы — это не поля сражений Госдепартамент США

Протесты также начались в Куме в центральном Иране и Мешхеде на северо-востоке. Как указало «Би-би-си», в обоих городах традиционно проживает крайне лояльное к Исламской Республике население.

Нынешние протесты являются самыми масштабными с момента восстания 2022 года, вызванного смертью в заключении Махсы Амини, молодой женщины, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.

По данным правозащитных организаций, в результате жестокого подавления этих протестов силами безопасности погибло более 550 человек и было задержано 20 000.

В ходе протестов погибли минимум 36 человек

За последние 10 дней протестов по всему Ирану погибли по меньшей мере 36 человек, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на информационное агентство правозащитников HRANA, базирующееся за рубежом. Уточняется, что 34 из подтвержденных погибших были протестующими, а двое были связаны с силами безопасности.

Иранские власти не опубликовали официальные данные о числе погибших, но заявили о гибели трех сотрудников сил безопасности.

HRANA также сообщила, что в ходе беспорядков более 60 протестующих получили ранения, а 2076 были арестованы.

Во вторник, 6 января, ряд иранских СМИ сообщал, что в Малекшахи в западной провинции Илам полицейский был застрелен протестующими во время жесткого подавления беспорядков.

7 января сообщалось, что неизвестные расстреляли одного из руководителей полиции города Ираншехр на юго-востоке Ирана. Также отмечалось, что в результате массовых беспорядков в Лордегане были убиты двое сотрудников полиции, еще 30 получили ранения.

США пригрозили Ирану вмешательством

В пятницу, 2 января, президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил вмешательством США, если иранские силы безопасности убьют мирных протестующих.

Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычной практикой, США придут им на помощь. Мы готовы к действию и полностью вооружены Дональд Трамп президент США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выступил с ответным заявлением на угрозы Трампа. Он отметил, что граждане Ирана проводят мирные протесты, на которые имеют право. Однако наряду с этим, были зафиксированы случаи нападения на полицейские участки. Спецслужбы страны заявили о выявлении нескольких лиц, поддерживающих связи с группировками из недружественных стран, которые пытаются разжечь столкновения.

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер подчеркнул, что народ Ирана «хочет быть свободным», жители заслуживают того, чтобы к ним «прислушались».

Я не хочу строить предположения о будущем Ирана или его лидеров, но могу сказать вам, что иранский народ хочет быть свободным, и его долгое время угнетали Мэттью Уитакер постпред США при НАТО

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш «глубоко опечален сообщениями о гибели людей и ранениях в результате столкновений между силами безопасности и протестующими» и «подчеркивает необходимость предотвращения дальнейших жертв», заявил журналистам его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

«Всем гражданам должна быть предоставлена возможность мирно протестовать и выражать свои недовольства», — добавил он.

Власти Ирана готовы «поставить бунтовщиков на место»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что «бунтовщиков следует поставить на место», и поклялся не «сдаваться врагу», передает гостелерадиокомпания IRIB.

Хаменеи указал, что протесты торговцев против резкого снижения курса национальной валюты — это легитимный повод для беспокойства, поэтому президент и правительство признают наличие проблемы и ищут пути ее решения.

При этом, добавил верховный лидер Ирана, неприемлемо, когда за спинами протестующих оказываются провокаторы или вражеские наемники, выкрикивающие лозунги против страны и ислама. С ними говорить бесполезно — нужно решительно действовать, подчеркнул он.

Хаменеи призвал к бдительности против врагов страны, которые тратят огромные средства на распространение ложной информации разными средствами.

Начальник полиции Ирана Ахмад Реза Радан и глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени Эджеи подчеркнули, что с бунтовщиками не будет никакого диалога и с ними разберутся: судебная система уже готовится предать суду всех, кто выступил с оружием в руках против официальных властей.

Никаких поблажек и никакой снисходительности по отношению к бунтующим элементам не будет Голям Хоссейн Мохсени Эджеи глава судебной власти Ирана

Главнокомандующий иранской армией Амир Хатами заявил, что за мятежом, бунтами и восстаниями стоят Израиль и США, агенты которых внедрились в протест. По его словам, порядочные протестующие не поддерживают бунтовщиков и отделились от них, а армия следит за действиями США и Израиля и не оставит это без ответа.

На Западе рассказали о плане побега для Хаменеи

Аятолла Али Хаменеи разработал план эвакуации из страны на случай, если силовики не смогут подавить протесты в стране. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на данные из отчетов разведки.

В материале говорится, что 86-летний лидер Ирана намерен бежать из Тегерана в сопровождении ближайшего окружения, состоящего из 20 помощников и членов семьи. Этот сценарий возможен, если Хаменеи увидит, что армия и силы безопасности переходят на сторону протестующих, либо перестанут выполнять приказы.

«Хаменеи бежит в Москву, поскольку для него нет другого места», — заявил в интервью газете бывший израильский разведчик Бени Сабти, сбежавший из Ирана спустя восемь лет после исламской революции.

Сам же план побега, отмечают авторы, основан на опыте бегства свергнутого президента Сирии Башара Асада.

