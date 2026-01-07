Реклама

Мир
23:43, 7 января 2026

В Иране протестующие перекрыли улицу

Протестующие в Кередже перекрыли улицу, силовики открыли огонь
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетПротесты в Иране

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Протестующие в иранском городе Кередж перекрыли улицу, силовики в ответ открыли огонь. Об этом сообщило издание Independent Persian.

В соцсетях также распространяется информация о том, что Кередж перешел под контроль протестующих, однако эти сведения не подтверждаются. Также отмечается, что протесты проходят и в других городах.

Ранее газета The Times заявила, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи разработал план эвакуации из страны в Москву на случай, если силовики не смогут подавить протесты. По данным издания, он намерен бежать из Тегерана в сопровождении ближайшего окружения.

