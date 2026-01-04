В Иране протестующие заблокировали дороги огненными баррикадами

В Иране протестующие возвели огненные баррикады, заблокировав дороги для продвижения силовиков. Об этом сообщает «Би-би-си».

Участники протеста пытаются помешать въезду сил «Басидж». Они подожгли пост дорожной полиции и машину правоохранительных органов. Также протестующие заявили, что стражи порядка используют против них слезоточивый газ.

Ранее Иран пригрозил Соединенным Штатам ударами по базам в случае вмешательства в протесты. С таким заявлением выступил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

В Иране вспыхнули крупнейшие за последние годы акции протеста на фоне сложной экономической ситуации. Граждане недовольны инфляцией, которая, даже по официальным данным, находится в районе 40 процентов и девальвацией национальной валюты. На эти обстоятельства наложились проблемы с энергетикой, а также повышение цен на бензин.