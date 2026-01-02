Реклама

Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты

Спикер иранского парламента Галибаф пригрозил Трампу ударами по военным базам
Платон Щукин
Протесты в Иране. Фото: Social Media / via Reuters

Вооруженные силы Ирана атакуют американские военные базы на Ближнем Востоке в случае, если США вмешаются в происходящие в Исламской Республике акции протеста. Об этом предупредил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, передает РИА Новости.

Он обратился к «неуважаемому президенту США» Дональду Трампом на своей странице в социальной сети Х, подчеркнув, что ответ вызовет «любая возможная авантюра».

«Знайте, что иранцы едины и полны решимости действовать против своего врага», — указал политик, отреагировав на обещание Трампа прийти на помощь мирным протестующим в Иране. По его словам, Вашингтон «полностью готов к действиям».

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что в случае вмешательства США речь пойдет о дестабилизации всего региона. Он также призвал американских граждан обратить внимание не безопасность своих солдат на фоне милитаристской риторики главы Белого дома. В свою очередь, советник верховного лидера Ирана Али Шамхани пригрозил «отсечь руку любому интервенту», кто вмешается во внутренние дела страны.

Крупнейшие за последние годы акции протеста вспыхнули в стране в конце декабря на фоне сложной экономической ситуации. Иранцы недовольны инфляцией, которая, даже по официальным данным, находится в районе 40 процентов и девальвацией национальной валюты. На эти обстоятельства наложились проблемы с энергетикой, повышение цен на бензин.

В последние дни число недовольных растет, в том числе фиксируются случаи нападения на правоохранителей и попытки захвата административных зданий. В ответ полицейские используют газ и другие меры. Представители оппозиции и независимые наблюдатели сообщают о гибели участников акций протеста, что и спровоцировало заявление Трампа.

