14:27, 2 января 2026Мир

Иран в ответ на пост Трампа пригрозил «отсечь руку»

Советник Али Шахмани: Иран готов отсечь руку любому, кто вмешается в дела страны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Али Шамхани

Али Шамхани. Фото: Iranian Presidency / Handout / Anadolu Agency / Getty Images

Иран готов «отсечь руку любому интервенту», кто вмешается во внутренние дела страны, так как речь идет о национальной безопасности государства. Об этом написал советник верховного лидера Ирана Али Шамхани в своем аккаунте в социальной сети X.

«Рука каждого интервента, которая пытается подорвать безопасность Ирана под каким-либо предлогом, будет отсечена еще до того, как сможет пожалеть об этом», — пригрозил советник.

Шахмани также добавил, что Иран «хорошо помнит» историю интервенций США в страны Ближнего Востока под предлогом «защиты демократии». В частности, он указал на ситуацию в Афганистане, Ираке и секторе Газа.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил властям Ирана поддержать протестующих, если продолжится насилие в их адрес. По его словам, Вашингтон «полностью готов к действиям».

В конце декабря в Иране вспыхнули протесты на фоне девальвации местной валюты — иранского риала. Известно, что протестующие в городе Хамадан на западе Ирана сожгли Коран и предприняли попытку нападения на мечеть.

