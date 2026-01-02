Реклама

Трамп пригрозил поддержать протестующих в Иране

Президент США Трамп пригрозил Ирану поддержать протестующих
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил властям Ирана поддержать протестующих, если продолжится насилие в их адрес. Комментарий опубликован на его странице в Truth Social.

«Если Иран будет стрелять и жестоко расправляться с мирными протестующими, что для него обычное явление, то Соединенные Штаты Америки придут к ним на помощь. Мы полностью готовы к действиям», — написал он.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты — иранского риала. Также сообщалось, что протестующие в городе Хамадан на западе Ирана сожгли Коран и предприняли попытку нападения на мечеть. Участники протестов в районе Садаф также подожгли и другую религиозную литературу.

Трамп грозил Ирану новыми ударами, если власти страны продолжат работу над ракетной и ядерной программами. Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани в ответ предупредил Вашингтон о жесткой реакции на любую агрессию против республики.

