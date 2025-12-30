Трамп оценил возможность новых ударов по Ирану

Трамп: США не хотят тратить топливо для новых ударов по Ирану

Соединенные Штаты не хотели бы тратить топливо своих бомбардировщиков B-2 для новых ударов по Ирану. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляция велась на сайте Белого дома.

«Мы не хотим тратить топливо на B-2. К тому же, это 37-часовой перелет в обе стороны. Я не хочу тратить много топлива на это», — оценил Трамп возможность новых ударов по Ирану.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху старается убедить президента США Дональда Трампа снова нанести удар по Ирану.

