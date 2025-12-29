Реклама

16:02, 29 декабря 2025Мир

Израиль захотел новых ударов по Ирану

WP: Премьер Израиля Нетаньяху убеждает Трампа снова ударить по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху старается убедить президента США Дональда Трампа снова нанести удар по Ирану. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post (WP).

По словам собеседников издания, Нетаньяху настаивает на том, что Иран по-прежнему представляет угрозу для национальных интересов Израиля. Глава израильского правительства хочет добиться либо санкций на удары по иранским объектам, либо прямого вмешательства американцев в конфликт, отметили источники.

Ранее телеканалу CNN стало известно, что Нетаньяху во время визита в США может попросить у Трампа одобрения еще одной военной операции в секторе Газа.

