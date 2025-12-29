Израиль захотел новых ударов по Ирану

WP: Премьер Израиля Нетаньяху убеждает Трампа снова ударить по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху старается убедить президента США Дональда Трампа снова нанести удар по Ирану. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post (WP).

По словам собеседников издания, Нетаньяху настаивает на том, что Иран по-прежнему представляет угрозу для национальных интересов Израиля. Глава израильского правительства хочет добиться либо санкций на удары по иранским объектам, либо прямого вмешательства американцев в конфликт, отметили источники.

Ранее телеканалу CNN стало известно, что Нетаньяху во время визита в США может попросить у Трампа одобрения еще одной военной операции в секторе Газа.