Стало известно о задуманной Нетаньяху последней демонстрации силы в секторе Газа

CNN: Нетаньяху может попросить у Трампа одобрения новой военной операции в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в США может попросить у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа одобрения еще одной военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает CNN.

По данным израильских источников телеканала, речь идет о задуманной руководителем страны последней демонстрации силы, которая якобы необходима до того, как согласиться на продвижение прекращения огня. Это, вероятно, предполагает разработку всеобъемлющего пакета увязок, согласно которому прогресс в Газе будет в том числе связан с гарантиями безопасности Израиля в отношении Ирана и Ливана, говорится в материале.

Нетаньяху уже вылетел в США, где планирует пробыть пять дней, встретившись с Трампом 29 декабря.

Визит пройдет в условиях потери израильским премьером поддержки со стороны ключевых лиц администрации Трампа, о которой писал Axios. Отмечалось, что сам президент по-прежнему симпатизирует Нетаньяху, но тоже хотел бы, «чтобы сделка по Газе продвигалась быстрее, чем сейчас».