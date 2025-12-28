Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:48, 28 декабря 2025Мир

Стало известно о задуманной Нетаньяху последней демонстрации силы в секторе Газа

CNN: Нетаньяху может попросить у Трампа одобрения новой военной операции в Газе
Дмитрий Воронин

Фото: Amir Cohen / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в США может попросить у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа одобрения еще одной военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает CNN.

По данным израильских источников телеканала, речь идет о задуманной руководителем страны последней демонстрации силы, которая якобы необходима до того, как согласиться на продвижение прекращения огня. Это, вероятно, предполагает разработку всеобъемлющего пакета увязок, согласно которому прогресс в Газе будет в том числе связан с гарантиями безопасности Израиля в отношении Ирана и Ливана, говорится в материале.

Нетаньяху уже вылетел в США, где планирует пробыть пять дней, встретившись с Трампом 29 декабря.

Визит пройдет в условиях потери израильским премьером поддержки со стороны ключевых лиц администрации Трампа, о которой писал Axios. Отмечалось, что сам президент по-прежнему симпатизирует Нетаньяху, но тоже хотел бы, «чтобы сделка по Газе продвигалась быстрее, чем сейчас».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Михалков не стал раскрывать личность облившего Путина вином

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    В США раскрыли ожидания от встречи Трампа и Зеленского

    Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом

    Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча

    Дмитриев призвал покаяться поджигателей войны

    В Польше начали в спешке строить бомбоубежища

    Москвичи выбрали главные блюда новогоднего стола

    Стало известно о готовности России к эпидемиям страшнее COVID-19

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok