Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:11, 28 декабря 2025Мир

Нетаньяху улетел в США

Нетаньяху встретится с Трампом во Флориде 29 декабря
Дмитрий Воронин

Фото: ANathan Howard / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в США, где должны состояться его переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом. Встреча, как уточняет со ссылкой на израильские СМИ ТАСС, намечена на понедельник 29 декабря.

По данным Kan, Нетаньяху планирует обсудить с американским президентом вопросы, связанные с переходом ко второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа, участием Турции в международных силах для палестинского анклава, а также возможную атаку на связанные с производством Ираном ракет объекты.

Ожидается, что глава израильского кабмина пробудет в США пять дней, проведя во время визита ряд дополнительных встреч, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио.

Ранее стало известно, что Нетаньяху потерял поддержку всех ключевых лиц администрации Трампа, кроме самого президента, который, впрочем, тоже хотел бы «чтобы сделка по Газе продвигалась быстрее, чем сейчас».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Разногласия между Макроном и Мерцем усугубились из-за Путина

    Появилась новая версия ликвидации главаря «Русского добровольческого корпуса»

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    Нетаньяху улетел в США

    Охота кровожадных китов-убийц на пингвина попала на видео

    В США удивились новому требованию Зеленского со словами «кто будет это оплачивать?»

    ВСУ начали накопление силы под Покровском в ДНР для контратаки

    В Раде рассказали об игре СБУ в Голливуд

    Вяльбе рассказала о получении нейтрального статуса российскими лыжниками

    В России сделали прогноз о магнитных бурях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok