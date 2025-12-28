Нетаньяху улетел в США

Нетаньяху встретится с Трампом во Флориде 29 декабря

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в США, где должны состояться его переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом. Встреча, как уточняет со ссылкой на израильские СМИ ТАСС, намечена на понедельник 29 декабря.

По данным Kan, Нетаньяху планирует обсудить с американским президентом вопросы, связанные с переходом ко второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа, участием Турции в международных силах для палестинского анклава, а также возможную атаку на связанные с производством Ираном ракет объекты.

Ожидается, что глава израильского кабмина пробудет в США пять дней, проведя во время визита ряд дополнительных встреч, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио.

Ранее стало известно, что Нетаньяху потерял поддержку всех ключевых лиц администрации Трампа, кроме самого президента, который, впрочем, тоже хотел бы «чтобы сделка по Газе продвигалась быстрее, чем сейчас».