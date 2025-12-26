Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:01, 27 декабря 2025Мир

В Белом доме сообщили Нетаньяху мрачную новость

Axios: Нетаньяху потерял поддержку всех ключевых лиц администрации США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху потерял поддержку всех ключевых лиц администрации Соединенных Штатов, кроме президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

«Нетаньяху потерял их. Единственный, кто у него остался, — это президент, который по-прежнему ему симпатизирует, но даже Трамп хочет, чтобы сделка по Газе продвигалась быстрее, чем сейчас», — сказано в статье.

Собеседник считает, что Нетаньяху лишился поддержки вице-президента США Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, зятя Трампа Джареда Кушнера, спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа. Также СМИ пишет, что израильский премьер в ходе встречи намерен склонить Трампа принять более «ястребиную» позицию в отношении урегулирования.

Ранее Дональд Трамп пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху встретиться в Белом доме. Американский лидер предложил сделать это «в ближайшем будущем».

До этого глава Белого дома обратился с официальной просьбой к президенту Израиля Ицхаку Герцогу о полном помиловании премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о ничего не имеющей без одобрения США Украине

    «Схема Долиной» мутировала

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. Расходы великого русского поэта пересчитали в современных деньгах

    Рейс из Петербурга на Пхукет задержали на 12 часов по нестандартной причине

    «Им придется дорого заплатить». Трамп начал боевые действия, чтобы защитить христиан. Почему он решил нанести удары на Рождество?

    Путин вошел в топ-5 самых упоминаемых людей во французских СМИ

    Трамп заявил о рождественском подарке террористам из Нигерии

    В Белом доме сообщили Нетаньяху мрачную новость

    Трамп анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским

    Украина рассекретила важную часть данных ради соглашения с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok