Трамп обратился к президенту Израиля с просьбой

Трамп попросил президента Израиля помиловать Нетаньяху

Американский лидер Дональд Трамп обратился с официальной просьбой к президенту Израиля Ицхаку Герцогу о полном помиловании премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции. Об этом сообщает Haaretz.

Глава Белого дома назвал «политическими и необоснованными» дела против главы израильского правительства. «Пришло время позволить Биби объединить Израиль, помиловав его и положив конец этой ситуации раз и навсегда», — указал Трамп.

В свою очередь, Герцог заявил, что «любой желающий получить помилование должен подать прошение в соответствии с действующими правилами».

Первый раз Трамп призвал израильского коллегу помиловать Нетаньяху 13 октября. Его слова прозвучали в ходе выступления в Кнессете (парламент Израиля), которое транслировал Белый дом. «У меня есть идея, почему бы вам его [Нетаньяху] не помиловать? (...) Он один из величайших президентов военного времени. А сигары и шампанское — кому, черт возьми, какое дело?» — спросил Трамп, по ошибке назвав Нетаньяху президентом.

Депутаты Кнессета отреагировали на предложение Трампа криками и аплодисментами. Американский лидер отметил, что эта часть его выступления не была подготовлена заранее, и признал, что его предложение является весьма спорным.