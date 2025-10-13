Трамп призвал президента Израиля помиловать Нетаньяху по делу о коррупции

Президент США Дональд Трамп призвал своего израильского коллегу Ицхака Герцога помиловать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в отношении которого ведется расследование по делу о коррупции. Его слова прозвучали в ходе выступления в Кнессете (парламент Израиля), которое транслировал Белый дом.

«У меня есть идея, почему бы вам его [Нетаньяху] не помиловать? (...) Он один из величайших президентов военного времени. А сигары и шампанское — кому, черт возьми, какое дело?» — спросил Трамп, по ошибке назвав Нетаньяху президентом.

Депутаты Кнессета отреагировали на предложение Трампа криками и аплодисментами. Американский лидер отметил, что эта часть его выступления не была подготовлена заранее, и признал, что его предложение является весьма спорным.

Ранее Трамп высказался о Нетаньяху и назвал его «не самым простым в общении парнем». «Но именно это делает его великим», — отметил президент США.