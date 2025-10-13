Трамп рассказал о «непростых» отношениях с Нетаньяху

Трамп: Нетаньяху — непростой человек, но именно это делает его великим

Президент США Дональд Трамп начал речь в Кнессете и высказался о непростых отношениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Его выступление транслирует Белый дом.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он непростой, я хочу вам сказать, он не самый простой в общении парень, но именно это делает его великим», — сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что участие Нетаньяху в переговорном процессе позволило приблизить для Израиля долгожданный день мира.

Ранее Трамп заявил, что считал завершение конфликта на Украине «чертовски простым» делом в сравнении с конфликтами на Ближнем Востоке. «Я думал, это будет чертовски проще, чем сделать то, что мы только что успешно сделали с Израилем», — отметил он.