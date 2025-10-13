Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:49, 13 октября 2025Мир

Трамп рассказал о «непростых» отношениях с Нетаньяху

Трамп: Нетаньяху — непростой человек, но именно это делает его великим
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп начал речь в Кнессете и высказался о непростых отношениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Его выступление транслирует Белый дом.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он непростой, я хочу вам сказать, он не самый простой в общении парень, но именно это делает его великим», — сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что участие Нетаньяху в переговорном процессе позволило приблизить для Израиля долгожданный день мира.

Ранее Трамп заявил, что считал завершение конфликта на Украине «чертовски простым» делом в сравнении с конфликтами на Ближнем Востоке. «Я думал, это будет чертовски проще, чем сделать то, что мы только что успешно сделали с Израилем», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Порог необратимых изменений пройден». Ученые предупредили о начале масштабной климатической катастрофы

    Россиянка с грудным ребенком начала задыхаться во время турбулентности на рейсе из Турции

    Мэра Одессы почти лишили гражданства Украины

    Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 2,5 миллиона рублей

    Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником

    Мощный тайфун обрушился на Аляску

    Израильские депутаты попытались прервать Трампа и поплатились

    Трамп рассказал о «непростых» отношениях с Нетаньяху

    Банку России предложили узнать отношение граждан к смене дизайна купюр

    Последствия массового ДТП с пострадавшими в центре Москвы сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости