Трамп расстроился из-за невозможности «чертовски просто» завершить конфликт на Украине

Трамп: Я думал завершить конфликт на Украине будет чертовски проще

Президент США Дональд Трамп заявил, что считал завершение конфликта на Украине делом «чертовски простым» в сравнении с конфликтами на Ближнем Востоке. Его слова приводит ТАСС.

«Я думал, что все будет легко. Я думал, будет чертовски проще, чем сделать то, что мы только что успешно сделали с Израилем», — расстроился американский лидер.

При этом Трамп особенно подчеркнул вклад своего спецпосланника Стива Уиткоффа в мирный процесс. «Я знаю переговорщиков, которые действительно хороши, но без него мира на Ближнем Востоке бы не было — сейчас мы уже были бы в третьей мировой войне», — отметил глава Белого дома.

10 октября между Израилем и ХАМАС вступило в силу соглашение о прекращении огня с 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Сделка стала результатом деятельности американского лидера по урегулированию конфликта.