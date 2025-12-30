Власти Ирана ответили на угрозу Трампа

Советник Шамхани предупредил о жестком ответе на любую агрессию против Ирана

Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани предупредил о жестком ответе на любую агрессию против страны после угроз президента США Дональда Трампа о новых ударах. Его заявление опубликовано в соцсети X.

«Ракетный потенциал и оборона Ирана не поддаются сдерживанию и не зависят от разрешений. Любая агрессия встретит немедленный жесткий ответ, выходящий за рамки воображения ее организаторов», — предостерег Шамхани.

Накануне Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если власти страны продолжат разработку ракетной и ядерной программ. При этом он отметил, что США не хотели бы тратить топливо своих бомбардировщиков B-2 для атак по исламской республике.