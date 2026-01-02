Реклама

13:05, 2 января 2026

Иран сделал предупреждение Трампу

Секретарь совбеза Ирана Лариджани предупредил Трампа о вмешательстве в регион
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Али Лариджани

Али Лариджани. Фото: Aziz Taher / Reuters

Вмешательство администрации США во внутренние дела Ирана означает дестабилизацию всего ближневосточного региона. Таким образом секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани прокомментировал в своем аккаунте в соцсети Х угрозы американского лидера Дональда Трампа оказать поддержку иранским протестующим.

«Благодаря заявлениям израильских официальных лиц и президента Трампа стало ясно, что происходило за кулисами. Мы различаем позицию протестующих торговцев и действия деструктивных элементов, и Трамп должен понимать, что вмешательство США во внутренние дела [Ирана] дестабилизирует весь регион и уничтожит американские интересы там», — подчеркнул он.

Лариджани также указал на то, что американский народ должен знать, что именно глава Белого дома «начал эту авантюру», и поэтому им следует «обратить внимание на безопасность своих солдат».

Ранее Трамп пригрозил властям Ирана поддержать протестующих, если продолжится насилие в их адрес.

