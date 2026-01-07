Реклама

Мир
23:26, 7 января 2026Мир

В Иране расстреляли одного из руководителей полиции

В Иране неизвестные расстреляли одного из руководителей полиции города Ираншехр
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Неизвестные расстреляли одного из руководителей полиции города Ираншехр на юго-востоке Ирана. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на местные СМИ.

Участники массовых беспорядков поживают полицейские участки, захватывают социальные учреждение и стреляют в силовиков. Также отмечается, что в результате массовых беспорядков в Лордегане были убиты лвое сотрудников полиции, еще 30 получили ранения.

Ранее газета The Times заявила, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи разработал план эвакуации из страны в Москву на случай, если силовики не смогут подавить протесты. По данным издания, он намерен бежать из Тегерана в сопровождении ближайшего окружения.

