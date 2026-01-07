Стало известно о переходе под контроль протестующих города в Иране

Fox News: Протестующие в Иране взяли под контроль Абданан и округ Малекшахи

Американский телеканал Fox News заявил, что протестующие в Иране взяли под контроль город Абданан и округ Малекшахи. Об этом говорится в материале на сайте СМИ.

Утверждается, что о переходе Абданана и Малекшахи под контроль протестующих сообщил Национальный совет сопротивления Ирана (НСРИ). Представитель совета назвал произошедшее крупным событием и заявил, что люди на улицах празднуют его.

При этом иранские информационные агентства Tasnim и Mehr опровергли захват города и округа протестующими, пишет «Sputnik Армения». Утверждается, что благодаря работе сотрудников полиции в Абданане был восстановлен порядок, а в Малекшахи ситуация полностью нормализована.

Ранее газета The Times заявила, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи разработал план эвакуации из страны в Москву на случай, если силовики не смогут подавить протесты. По данным издания, он намерен бежать из Тегерана в сопровождении ближайшего окружения.

Акции протеста разгорелись в Иране на фоне сложной экономической ситуации. Граждане недовольны инфляцией, которая, даже по официальным данным, находится в районе 40 процентов, и девальвацией национальной валюты. На эти обстоятельства наложились проблемы с энергетикой, а также повышение цен на бензин.