Иран ответил на угрозы США

Арагчи: Иран не намерен принимать превентивные меры и готов к войне

Иран не намерен принимать превентивные меры против стран, угрожающих исламской республике. Об этом заявил министр иностранных дел Аббас Арагчи, сообщает ТАСС.

«Иран готов к войне. Предупреждающие меры не рассматриваются», — сказал он.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, Тегеран не приемлет диктата и будет вести переговоры только на основе взаимоуважения. Политик отметил, что они должны быть честными, серьезными и основанными на равноправии и взаимном уважении.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США нанесут невиданные ранее удары по Ирану в случае атаки Исламской Республики на американские военные и коммерческие объекты. Американский лидер подчеркнул, что он владеет мощными вариантами действий.