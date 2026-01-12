Иран ответил на угрозы США

Иран не намерен принимать превентивные меры против стран, угрожающих исламской республике. Об этом заявил министр иностранных дел Аббас Арагчи, сообщает ТАСС.
«Иран готов к войне. Предупреждающие меры не рассматриваются», — сказал он.
По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, Тегеран не приемлет диктата и будет вести переговоры только на основе взаимоуважения. Политик отметил, что они должны быть честными, серьезными и основанными на равноправии и взаимном уважении.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США нанесут невиданные ранее удары по Ирану в случае атаки Исламской Республики на американские военные и коммерческие объекты. Американский лидер подчеркнул, что он владеет мощными вариантами действий.