09:42, 12 января 2026

Трамп заявил о пересечении Ираном красных линий

Трамп: Власти Ирана пересекли красные линии, подавляя протесты
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПротесты в Иране

Фото: Nathan Howard / Reuters

Власти Ирана пересекли красные линии, пытаясь подавить протесты в стране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Clash Report.

«Они начали, похоже, [пересекать красные линии]. (...) Они жестокие — можете называть их лидерами, я не знаю, можно ли их назвать лидерами. Думаю, они правят с помощью насилия», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, США и американские военные «очень серьезно» относятся к вопросу протестов в Иране. Глава Белого дома добавил, что у Вашингтона есть «несколько вариантов действий» в этом контексте.

Ранее стало известно, что Трамп не рассматривает вариант размещения американского военного контингента на территории Ирана.

