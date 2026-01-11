Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:44, 11 января 2026Мир

Стало известно мнение Трампа о размещении войск в Иране

CNN: Дональд Трамп не собирается размещать американских военных в Иране
Андрей Шеньшаков

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Президент США Дональд Трамп не рассматривает вариант размещения американского военного контингента на территории Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Известно, что главе государства доложили о возможных вариантах интервенции или атаки против Исламской республики на фоне протестов в стране.

«Варианты, которые рассматривает президент по поводу ситуации в Иране, не включают в себя размещение военного контингента на территории страны», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что сын свергнутого в 1979 году иранского шаха Реза Пехлеви заявил о готовности вернуться в Исламскую Республику и даже возглавить государство на переходный период.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии указали на сигнал Трампа Путину

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    Российский предприниматель бесследно исчез на Кипре

    Стало известно мнение Трампа о размещении войск в Иране

    Россиянин отсудил у BMW 400 миллионов рублей

    В МИД России пообещали неотвратимое наказание за удары по Воронежской области

    В Конгрессе США потребовали от Украины объяснений в связи с захватом церквей

    Стало известно о создании украинских ракет «Фламинго» по советским технологиям

    Трамп «закурил» сигару на фоне развевающегося флага Кубы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok