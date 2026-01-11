Реклама

Сын свергнутого шаха заявил о готовности возглавить Иран

Сын шаха Реза Пехлеви заявил, что готов возглавить Иран на переходный период
Андрей Шеньшаков

Фото: Thomas Padilla / AP

Сын свергнутого в 1979 году иранского шаха Реза Пехлеви заявил о готовности вернуться в Исламскую Республику и даже возглавить государство на переходный период. Об этом он сообщил Fox News.

Реза на фоне массовых беспорядков в Иране рассказал, что планирует вернуться на родину впервые за почти полвека «при первой же возможности».

«Прошло много времени, но я скоро буду там. Я готов вернуться в Иран и уже планирую это. Меня просят вмешаться и возглавить этот переходный период, я могу сказать, что готов к этому», — заявил он.

В своих социальных сетях Пехлеви выступал с призывом ко всеобщей забастовке с целью подготовки к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Также он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию.

Ранее стало известно, что спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф предупредил Израиль и США о последствиях в случае проявления ими военной агрессии.

