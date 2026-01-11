Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:27, 11 января 2026Мир

Иран предупредил Израиль и США о последствиях в случае проявления агрессии

Галибаф назвал Израиль и объекты США законными целями Ирана в случае агрессии
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф предупредил Израиль и США о последствиях в случае проявления ими военной агрессии. Иранское агентство IRIB цитирует РИА Новости.

По его словам, в случае удара по Ирану как Израиль так и все военные центры, базы и корабли США в регионе будут законной целью страны. Спикер парламента Ирана также указал, что ввиду непосредственного признания американского президента в наличии у него возможной цели совершить военную агрессию против Тегерана, Иран «в рамках законной обороны не будет считать себя ограниченным в реакции на совершенное действие».

Президент США Дональд Трамп предупреждал власти Ирана о последствиях, если погибнут протестующие в стране. При этом газета «New York Times» сообщала со ссылкой на официальных лиц, что Трампу доложили о возможных вариантах атаки против Ирана в свете протестов, развернувшихся в стране, и он всерьез раздумывает над одобрением ударов.

С 8 января в Иране активизировались протесты, начавшиеся после призыва со стороны сына иранского шаха Резы Пехлеви.

Ранее старший научный сотрудник Института востоковедения РАН профессор Владимир Сажин допустил, что США и Израиль могут нанести удары по центрам принятия решений в Иране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американские генералы выступили против одного приказа Трампа. Чем их не устроило стремление президента США захватить Гренландию?

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В России будут проверять гены тех, кто хочет стать родителями. Зачем это нужно

    Российская армия заняла село в Запорожской области

    В Улан-Удэ легковушка протаранила остановку

    Умер автор песен из «Губки Боба» и «Семейки Аддамс» Гай Мун

    В России одной фразой прокомментировали желание британского министра «похитить Путина»

    Захват Гренландии США назвали вопросом времени

    Иран предупредил Израиль и США о последствиях в случае проявления агрессии

    В Москве столкнулись автобусы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok