В сенате США высказались о бомбардировках Ирана

Пол: Бомбардировка Ирана навряд ли приведет к желаемому результату

Американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол предостерег Белый дом от военных действий против Ирана. Его слова передает Reuters.

«Я не уверен, что бомбардировка Ирана приведет к желаемому результату», — заявил конгрессмен.

С ним также согласился сенатор-демократ от штата Вирджиния и заместитель главы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер. Военное нападение на Иран, по его мнению, вместо того чтобы подорвать режим, может сплотить народ против внешнего врага.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана пересекли красные линии, пытаясь подавить протесты в стране.