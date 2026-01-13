Предсказание Жириновского по Ирану опровергли

Дандыкин не согласился с высказыванием Жириновского о договоренностях РФ и США

Предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского, согласно которому Россия и США договорятся о разделении сфер влияния после американского удара по Ирану, вряд ли сбудется. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Ридусом».

По его мнению, президенту США Дональду Трампу не нужны союзники — ему важен только интерес Америки. «Это может быть какая-то кратковременная сделка, которая может быть расторгнута в любой момент», — допустил Дандыкин.

Эксперт считает, что России лучше искать себе долгосрочных союзников, например, среди стран БРИКС. «Сейчас даже Европа пришла к выводу, что нужно 100-тысячную армию в Евросоюзе создавать, чтобы защищать Гренландию», — заключил он.

Ранее в сети появилось высказывание Жириновского о ситуации в Иране и отношениях России и США. «После удара по Ирану будут миллионы беженцев, и тогда наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся — вместо Ялты (Ялтинской конференции 1945 года — прим. «Ленты.ру») будет Сочи», — сказал политик в опубликованном видео.

