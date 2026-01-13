Найдено предсказание Жириновского по Ирану и разделу мира Россией и США

Журналист Осташко показал предсказание основателя ЛДПР Жириновского по Ирану

Найдено предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского по ситуации в Иране и переговорам России и США. Кадры с «пророчеством» политика показал журналист Руслан Осташко в Telegram.

На выложенных им кадрах Жириновский сообщает в эфире одного из российских политических ток-шоу, что по Ирану будет нанесен удар, после чего Россия и США займутся разделом сфер влияния в мире.

«Нанесут — корабли американские уже двигаются к берегам Ирана, вы этого не видите (...) После удара по Ирану будут миллионы беженцев, и тогда наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся — вместо Ялты (Ялтинской конференции 1945 года — прим. «Ленты.ру») будет Сочи», — говорит Жириновский на опубликованном видео.

Из-за сбывающихся предсказаний Жириновского россияне прозвали политика Вовангой. Он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — воссоединение Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — президентство Барака Обамы. Путин отмечал, что прогнозы Жириновского сбываются, так как он строил свои заявления на вдумчивом анализе ситуации.