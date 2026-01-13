Запад анонсировал новые санкции против Ирана в связи с протестами

Канцлер Германии Мерц анонсировал новые санкции ЕС против Ирана из-за протестов

Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал новые санкции Евросоюза (ЕС) против Ирана в связи с антиправительственными протестами иранских граждан. Его цитирует ТАСС.

«Мы призываем иранское руководство защищать свое население, а не угрожать ему. Чтобы сделать на этом упор, мы работаем над новыми санкциями ЕС», — сказал глава немецкого правительства.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении всех государств, сотрудничающих с Ираном. Глава Белого дома указал, что решение вступает в силу немедленно.