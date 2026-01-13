Реклама

Трамп ввел пошлины против сотрудничающих с Ираном стран

Трамп объявил 25-процентные пошлины в отношении стран, сотрудничающих с Ираном
Марина Совина
Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении всех государств, сотрудничающих с Ираном. Он сообщил об этом на своей странице в социальной сети Truth Social.

Согласно публикации американского лидера, «любая страна, ведущая дела с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25 процентов на все, на любого рода сделки, осуществляемые с США».

Глава США указал, что решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Иран в частном порядке подает США совсем другие сигналы, нежели публично. По ее словам, Трамп «не боится» применить силу против Тегерана, если посчитает атаку необходимой, и в Иране «знают это лучше всех остальных».

