Трамп ввел пошлины против сотрудничающих с Ираном стран

Трамп объявил 25-процентные пошлины в отношении стран, сотрудничающих с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении всех государств, сотрудничающих с Ираном. Он сообщил об этом на своей странице в социальной сети Truth Social.

Согласно публикации американского лидера, «любая страна, ведущая дела с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25 процентов на все, на любого рода сделки, осуществляемые с США».

Глава США указал, что решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Иран в частном порядке подает США совсем другие сигналы, нежели публично. По ее словам, Трамп «не боится» применить силу против Тегерана, если посчитает атаку необходимой, и в Иране «знают это лучше всех остальных».