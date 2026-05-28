Юриста казнили за отравление миллиардера

В Китае казнили юриста, отравившего босса-миллиардера

В Китае привели в исполнение приговор, вынесенный юристу Сюй Яо, который в 2020 году отравил своего босса — миллиардера Линь Ци, помогавшего продюсировать популярный сериал на платформе Netflix. Об этом сообщает CNN.

Сюй отравил 39-летнего Линь Ци в декабре 2020 года, подарив ему капсулы, которые выдал за пробиотики. На самом деле внутри был смертельный яд. Миллиардер был госпитализирован и провел в больнице десять дней, но медики не смогли его спасти. В его организме обнаружили пять токсинов, включая ртуть и тетродотоксин.

Яо осудили на казнь два года назад, но вердикт привели в исполнение только 22 мая 2026 года. Как установил суд, юрист пошел на преступление из-за конфликта по вопросам управления компанией. Для создания яда он организовал подпольную лабораторию в пригороде Шанхая, купил более ста токсинов в даркнете и ставил опыты на животных, включая кошек и собак. Также он отравил напитки в офисах двух других сотрудников, с которыми у него были разногласия. В результате четверо коллег заболели, но выжили. Для получения опасных химикатов Сюй создал торговую компанию в Японии и использовал 160 номеров мобильных телефонов.

Линь Ци был основателем игровой компании Yoozoo Games и страстным поклонником романа Лю Цысиня «Задача трех тел». Именно он помог адаптировать книгу для сериала. В титрах сериала Netflix он указан как исполнительный продюсер. Компания Three Body Universe («Вселенная трех тел»), ранее принадлежавшая миллиардеру, поблагодарила судебную систему за справедливость.

