19:02, 28 мая 2026

Юриста казнили за отравление миллиардера

В Китае казнили юриста, отравившего босса-миллиардера
Антонина Черташ
Фото: Shanghai Intermediate People's Court

В Китае привели в исполнение приговор, вынесенный юристу Сюй Яо, который в 2020 году отравил своего босса — миллиардера Линь Ци, помогавшего продюсировать популярный сериал на платформе Netflix. Об этом сообщает CNN.

Сюй отравил 39-летнего Линь Ци в декабре 2020 года, подарив ему капсулы, которые выдал за пробиотики. На самом деле внутри был смертельный яд. Миллиардер был госпитализирован и провел в больнице десять дней, но медики не смогли его спасти. В его организме обнаружили пять токсинов, включая ртуть и тетродотоксин.

Яо осудили на казнь два года назад, но вердикт привели в исполнение только 22 мая 2026 года. Как установил суд, юрист пошел на преступление из-за конфликта по вопросам управления компанией. Для создания яда он организовал подпольную лабораторию в пригороде Шанхая, купил более ста токсинов в даркнете и ставил опыты на животных, включая кошек и собак. Также он отравил напитки в офисах двух других сотрудников, с которыми у него были разногласия. В результате четверо коллег заболели, но выжили. Для получения опасных химикатов Сюй создал торговую компанию в Японии и использовал 160 номеров мобильных телефонов.

Линь Ци был основателем игровой компании Yoozoo Games и страстным поклонником романа Лю Цысиня «Задача трех тел». Именно он помог адаптировать книгу для сериала. В титрах сериала Netflix он указан как исполнительный продюсер. Компания Three Body Universe («Вселенная трех тел»), ранее принадлежавшая миллиардеру, поблагодарила судебную систему за справедливость.

«В интересах Москвы найти того, кто использует яды» Немцы утверждают, что нашли у Навального следы «Новичка». Как это изменит отношения России и Запада?
Ранее в США отменили смертный приговор жителю штата Оклахома, который провел в тюрьме 29 лет. Ричард Глоссип вышел на свободу под залог в четверг, 14 мая. Мужчина находился в тюрьме с 1997 года и был трижды спасен от казни в последний момент.

