19:11, 28 мая 2026

Баканов оценил сотрудничество России с Казахстаном в космонавтике

Иван Потапов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов отметил теснейшее сотрудничество России с Казахстаном в области космонавтики. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы в теснейшей связке все дни подготовки к запуску "Сункар/Союз-5" провели вместе, получали содействие по всем вопросам, поэтому у нас тесная связка и эксплуатация Байконура», — сказал руководитель.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанский пусковой комплекс «Байтерек», позволяющий запускать российскую средне-тяжелую ракету «Союз-5» («Сункар»), дает возможности для сотрудничества между Москвой и Астаной в космонавтике.

Ранее издание «Ак Жайык» сообщило, что российская компания «Главкосмос» поучаствует в конкурсе на создание казахстанского спутника KazSat-3R.

