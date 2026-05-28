Помощник президента России Ушаков: США вряд ли побегут выполнять просьбы Зеленского

США вряд ли готовы выполнять просьбы президента Украины Владимира Зеленского, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Отрывок с его рассуждениями публикует журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Не думаю, что американцы сразу же побегут выполнять его просьбы», — заявил представитель Кремля.

Ранее издание The Kyiv Independent сообщило, что Зеленский отправил главе США Дональду Трампу письмо, в котором пожаловался на нехватку ракет противовоздушной обороны (ПВО) и запросил поставку снарядов PAC-3 для систем Patriot.

Депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» подчеркнул, что Зеленский вряд ли получит от США ракеты PAC-3. По его мнению, эти комплексы нужны американцам, однако они могут передать Киеву «что-нибудь менее ценное». Однако, считает парламентарий, поставляемое оружие не спасет Украину от российских гиперзвуковых ракет, включая «Кинжал», которые не сбиваются американскими комплексами.