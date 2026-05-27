Депутат Колесник: Вряд ли Зеленский получит ракеты РАС-3 от США

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли получит от США ракеты PAC-3 к системам Patriot, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, эти комплексы нужны американцам, кроме того в беседе с «Лентой.ру» парламентарий отметил, что у украинского лидера уже сложилась определенная репутация на Западе.

«Patriot — неплохой зенитно-ракетный комплекс, но стоит он миллиарды, там много ручной сборки. Сейчас современные вызовы есть у всех, американцам самим нужны эти комплексы. PAC-3 — лучшее, что у них есть, поэтому я думаю, они воздержатся. Могут что-нибудь кинуть, что-нибудь менее ценное», — заявил депутат.

Зеленский уже столько у всех просит, что в кулуарах его называют попрошайкой и клоуном, и американцы этого не скрывают. За серьезного человека его никто не держит: постоянная истерика и эйфория создают ощущение медикаментозного воздействия Андрей Колесник депутат Госдумы

Колесник подчеркнул, что поставляемое оружие не спасет Киев от российских гиперзвуковых ракет, включая «Кинжал», которые не сбиваются американскими комплексами. Вместо того чтобы бегать по миру и выпрашивать вооружение для уничтожения людей, Зеленскому следовало бы договариваться об условиях безболезненного ухода, указал парламентарий.

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что США на словах выступают за переговоры, но продолжают поставлять оружие киевскому режиму, которое Украина использует для террористических актов против мирного населения России.

«Позиция Соединенных Штатов Америки не меняется. Вроде бы они ратуют за переговоры, и президент нашей страны отмечает какой-то прогресс после Анкориджа. Но киевский режим — слуга нескольких господ, поэтому денежные средства, вооружение и военная техника нужны ему для продолжения террористических актов», — пояснил Красов.

По его словам, Киев несамостоятелен и живет на подачках коллективного Запада, выполняя волю западных стран. Депутат напомнил, что переговоры в Стамбуле были сорваны после визита в Киев бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, и нынешняя ситуация лишь подтверждает, что за стол переговоров украинское руководство не сядет, пока ему не разрешат.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо американскому лидеру Дональду Трампу. Украинский президент пожаловался на критическую нехватку средств противовоздушной обороны (ПВО). Он попросил у Трампа поставку ракет PAC-3 к системам Patriot.

