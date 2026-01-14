«Сделайте Иран снова великим». Трамп призвал протестующих в Иране продолжать акции и захватывать органы власти

Трамп призвал протестующих сделать Иран снова великим

Президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти. Он заявил, что над иранцами «жестоко издеваются» и попросил запоминать имена убийц и насильников.

Глава Белого дома добавил, что раньше Иран был великой страной, пока «монстры не захватили ее». По его словам, похожий сценарий угрожал Соединенным Штатам, если бы он проиграл президентские выборы.

Сделайте Иран снова великим Дональд Трамп Президент США

Политик подчеркнул, что отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока расправы над протестующими не прекратятся, добавив, что «помощь уже в пути». Он также пригрозил ответом и серьезными мерами в случае казни участников протестов в Иране.

Трампа назвали главным убийцей иранского народа

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани назвал Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху главными убийцами иранского народа. Так он прокомментировал пост главы Белого дома, в котором американский лидер призвал иранцев к продолжению протестов и захвату институтов власти, а также пообещал помочь им.

Мы объявляем имена главных убийц народа Ирана: 1 — Трамп, 2 — Нетаньяху Али Лариджани Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи, в свою очередь, призвал президента США не лезть во внутренние дела Ирана, а заняться управлением собственной страной. По его мнению, протестующие в Тегеране занялись вандализмом и разрушили здание в городе, чтобы угодить американскому президенту.

Трамп пригрозил невиданными ударами Ирану

США нанесут невиданные ранее удары по Ирану в случае атаки Исламской Республики на американские военные и коммерческие объекты, заявил Трамп. Он подчеркнул, что он владеет мощными вариантами действий.

Спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф в ответ заявил, что Иран готов ответить на возможную атаку Соединенных Штатов на Исламскую Республику и преподать президенту США «незабываемый урок».

Я слышал, что ты угрожал Ирану. Защитники Ирана преподадут тебе незабываемый урок. Приходи, посмотри, как весь ваш потенциал на Ближнем Востоке будет уничтожен Мохаммад-Багер Галибаф Спикер иранского парламента (меджлиса)

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также выступил после угроз президента США. По его словам, страна не стремится к войне, но готова противостоять любой агрессии. Он добавил, что Иран не намерен принимать превентивные меры против стран, угрожающих исламской республике.

По данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия, Оман и Катар предостерегают США от новых ударов по Ирану. Страны опасаются, что действия Вашингтона могут нарушить работу нефтяных танкеров, которые проходят через Ормузский пролив.