01:20, 14 января 2026

Трамп обратился с громким призывом к протестующим в Иране

Трамп заявил, что помощь иранским протестующим уже в пути
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shawn Thew — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к протестующим в Иране. В соцсети Truth Social политик написал, что помощь уже в пути.

Помимо этого, глава Белого дома призвал недовольных властью иранцев захватывать государственные учреждения. Он подчеркнул, что пока отменил все встречи с иранскими официальными лицами и отказался говорить с представителями Тегерана.

«Сохраняйте имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену», — отметил Трамп, завершив сообщение аббревиатурой «MIGA».

Ранее стало известно, что спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф тайно встретился с возглавляющим иранскую оппозицию старшим сыном последнего шаха Ирана Резой Пехлеви. Как утверждают СМИ, встреча состоялась на минувших выходных.

Сам же Дональд Трамп до этого заявил, что союзникам Соединенных Штатов следует покинуть Иран. При этом на другой вопрос об Иране президент США ответил фразой «Вы скоро все узнаете».

