21:44, 13 января 2026

Трамп призвал союзников покинуть Иран

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Союзникам Соединенных Штатов следует покинуть Иран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.

«Им следует покинуть страну», — ответил Трамп на вопрос, стоит ли американцам и союзникам США покидать Иран.

При этом на другой вопрос об Иране президент США ответил фразой «Вы скоро все узнаете».

До того политолог-американист Малек Дудаков оценил риски возникновения военной эскалации между США и Ираном. По его мнению, поддержка иранской оппозиции будет осуществляться на информационном уровне через социальные сети президента США Дональда Трампа.

