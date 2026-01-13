Реклама

21:47, 13 января 2026

Спецпредставитель Трампа тайно встретился с главой иранской оппозиции

Axios: Уиткофф тайно встретился с сыном последнего шаха Ирана
Стивен Уиткофф

Стивен Уиткофф. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф тайно встретился с возглавляющим иранскую оппозицию старшим сыном последнего шаха Ирана Резой Пехлеви. Об этом сообщил портал Axios.

Уточняется, что встреча состоялась на минувших выходных. По данным портала, это первый подобный контакт на высоком уровне между администрацией Соединенных Штатов и оппозиционными силами после начала массовых демонстраций и беспорядков в Иране.

Ранее Трамп призвал союзников покинуть Иран.

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани назвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа главными убийцами иранского народа.

