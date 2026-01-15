Иран закрыл воздушное пространство для части самолетов

Flightradar 24: Иран закрыл воздушное пространство для некоторых рейсов

Иран выпустил новое уведомление NOTAM, закрывающее воздушное пространство для всех рейсов, за исключением международных рейсов, которые следуют в страну или из нее, сообщает Flightradar 24 в соцсети X.

«Уведомление NOTAM действительно чуть более 2 часов», — говорится в сообщении.

До этого сервис сообщил, что некоторые самолеты начали облетать воздушное пространство Ирана. Так, рейс из Катманду в Кувейт изменил маршрут при заходе в воздушное пространство Ирана и ушел вдоль границы к Оманскому заливу.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти. Он заявил, что над иранцами «жестоко издеваются» и попросил запоминать имена убийц и насильников.