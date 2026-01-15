Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
01:22, 15 января 2026Путешествия

Иран закрыл воздушное пространство для части самолетов

Flightradar 24: Иран закрыл воздушное пространство для некоторых рейсов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Иран выпустил новое уведомление NOTAM, закрывающее воздушное пространство для всех рейсов, за исключением международных рейсов, которые следуют в страну или из нее, сообщает Flightradar 24 в соцсети X.

«Уведомление NOTAM действительно чуть более 2 часов», — говорится в сообщении.

До этого сервис сообщил, что некоторые самолеты начали облетать воздушное пространство Ирана. Так, рейс из Катманду в Кувейт изменил маршрут при заходе в воздушное пространство Ирана и ушел вдоль границы к Оманскому заливу.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти. Он заявил, что над иранцами «жестоко издеваются» и попросил запоминать имена убийц и насильников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над российским регионом прогремело несколько взрывов

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    На Украине за год возбудили более 250 тысячи дел против дезертиров

    На Западе удивились новому требованию Каллас к России

    Раскрыта причина убийства рэпера Картрайта

    53-летняя бывшая модель показала фигуру без одежды

    Директор Долиной объяснил причину переноса концерта в Петербурге

    Иран закрыл воздушное пространство для части самолетов

    Каллас предложила начать выпивать на фоне мировой нестабильности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok