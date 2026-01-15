Глава МИД Ирана Арагчи призвал Трампа отказаться от войны

Глава МИД Ирана Арагчи призвал Трампа выбрать дипломатию вместо войны

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи призвал президента США Дональда Трампа не повторять предыдущих ошибок Вашингтона и выбрать дипломатию вместо войны. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что мирные способы решения конфликтов гораздо лучше и рекомендовал отказаться от войны.

«Мой посыл таков: не повторяйте ту же ошибку, которую вы допустили в июне. Между войной и дипломатией, дипломатия — лучший путь, хотя у нас и нет позитивного опыта с США», — добавил министр.

Ранее Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти. Он заявил, что над иранцами «жестоко издеваются» и попросил запоминать имена убийц и насильников.