Мир
00:32, 15 января 2026Мир

Глава МИД Ирана Арагчи призвал Трампа отказаться от войны

Глава МИД Ирана Арагчи призвал Трампа выбрать дипломатию вместо войны
Марина Совина
Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи призвал президента США Дональда Трампа не повторять предыдущих ошибок Вашингтона и выбрать дипломатию вместо войны. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что мирные способы решения конфликтов гораздо лучше и рекомендовал отказаться от войны.

«Мой посыл таков: не повторяйте ту же ошибку, которую вы допустили в июне. Между войной и дипломатией, дипломатия — лучший путь, хотя у нас и нет позитивного опыта с США», — добавил министр.

Ранее Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти. Он заявил, что над иранцами «жестоко издеваются» и попросил запоминать имена убийц и насильников.

