Обещано военное вмешательство США в Иране

Reuters: Военное вмешательство США в Иране может начаться в течение 24 часов

Военное вмешательство США в Иране может начаться в самое ближайшее время. Об этом Reuters рассказали высокопоставленные европейские и израильские источники.

«Оно может произойти в течение следующих 24 часов», — передает агентство.

Израильский чиновник, попросивший сохранить анонимность, подтвердил, что президент США Дональд Трамп действительно «принял решение о вмешательстве».

Ранее стало известно, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф тайно встретился с наследным принцем Ирана в изгнании и лидером шахской династии Резой Пехлеви.