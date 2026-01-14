Реклама

Обещано военное вмешательство США в Иране

Reuters: Военное вмешательство США в Иране может начаться в течение 24 часов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Flor Cordero / Reuters

Военное вмешательство США в Иране может начаться в самое ближайшее время. Об этом Reuters рассказали высокопоставленные европейские и израильские источники.

«Оно может произойти в течение следующих 24 часов», — передает агентство.

Израильский чиновник, попросивший сохранить анонимность, подтвердил, что президент США Дональд Трамп действительно «принял решение о вмешательстве».

Ранее стало известно, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф тайно встретился с наследным принцем Ирана в изгнании и лидером шахской династии Резой Пехлеви.

