Белый дом провел тайные переговоры с изгнанным иранским принцем. Что об этом известно и готов ли Трамп устроить переворот в Иране?

Axios: Уиткофф тайно встретился с наследным принцем Ирана в изгнании Пехлеви

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф тайно встретился с наследным принцем Ирана в изгнании и лидером шахской династии Резой Пехлеви. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

Что известно о контактах Белого дома с иранской оппозицией?

Как сообщается, встреча Уиткоффа с наследным принцем Ирана в изгнании стала первым контактом высокого уровня администрации Трампа с иранской оппозицией после начала протестов. По словам одного из собеседников издания, госсекретарь США Марко Рубио в ходе закрытой встречи в начале недели заявил о необходимости поиска способов непрямой поддержки протестующих в стране.

Дональд Трамп призвал недовольных властью иранцев захватывать государственные учреждения и добавил, что помощь иранским протестующим «уже в пути». Он подчеркнул, что пока отменил все встречи с иранскими официальными лицами и отказался говорить с представителями Тегерана.

Если они начнут вешать людей, вы увидите некоторые вещи, не знаю, как вы мыслите, но, возможно, вы будете очень довольны Дональд Трамп президент США

Как изгнанная династия участвует в протестах?

Проживающий в США Реза Пехлеви после начала протестов неоднократно пытался позиционировать себя как лидера митингующих, призывая их к полномасштабным забастовкам и дальнейшему сопротивлению правоохранителям. Дональд Трамп публично поддержал Резу Пехлеви, но исключил возможность личной встречи с ним, назвав ее неуместной.

Похоже, что база поддержки довольно широка — старшее поколение, испытывающее ностальгию по прошлому, молодое поколение, отчаянно ищущее спасителя, и недовольные, готовые поддержать любого, кто сможет свергнуть этот режим Али Ваез аналитик Международной кризисной группы

Мать наследного принца, вдова свергнутого в 1979 году шаха Мохаммеда Резы Пехлеви и бывшая императрица (шахбану) Ирана Фарах Пехлеви призвала иранскую армию присоединиться к протестующим. По ее словам, храбрость, патриотизм и самоотверженность протестующих в Иране заслужили уважение всего мира.

Помните, что ни выживание какого-либо режима, ни сохранение каких-либо интересов не оправдывают крови ваших соотечественников. (...) Пока не стало слишком поздно, присоединяйтесь к своим братьям и сестрам Фарах Пехлеви бывшая императрица (шахбану) Ирана

Как подчеркивают Axios и The Washington Post (WP), администрация Трампа допускает назначение Резы Пехлеви в качестве лидера Ирана переходного периода. Журналисты указывают, что наследный принц в изгнании может стать компромиссной фигурой для разрозненных групп оппозиции, в которую входят представители этнических меньшинств, движения прав за женщин и других недовольных групп.

Ни один другой оппозиционный деятель не обладает такой известностью имени, как Пехлеви, или той ностальгией, которую вызывает его имя The Washington Post

При этом WP отмечает, что наследный принц Ирана самовольно провозгласил себя единоличным лидером протестов, указав на популярность лозунгов в поддержку реставрации монархии среди протестующих. Авторы отмечают, что действия Пехлеви могут сказаться на возможности объединения разроненной иранской оппозиции.

Генеральный секретарь партии «Комала» Иранского Курдистана и ключевой член коалиции протестующих 2023 года Абдулла Мохтади сообщил изданию, что Пехлеви с начала протестов не обратился за поддержкой к представителям курдов. Политик подчеркнул, что предложенные на настоящий момент планы наследного принца не учитывают этническое и социальное разнообразие Ирана.

Женщина с портретом наследного принца Ирана Резы Пехлеви во время акции протеста в Лондоне, 11 января 2026 года Фото: Isabel Infantes / Reuters

Как развиваются протесты в исламской республике?

По оценкам Института изучения войны, активность протестующих в Иране в последние дни значительно сократилась: в течение 13 января на территории страны было зафиксировано семь митингов. По мнению аналитиков, на митингующих повлияли действия силовиков при подавлении беспорядков.

При этом 8 января на территории исламской республики было зафиксировано 156 митингов в 27 провинциях

Проживающий в Великобритании иранский оппозиционный журналист Пурия Зераати заявил о подавлении 80 процентов расположенных на территории республики терминалов спутникового интернета Starlink, игравших важную роль в организации протестов. По словам журналиста, власти страны смогли подавить почти 40 тысяч терминалов якобы благодаря помощи Китая технологиями и средствами радиоэлектронной борьбы.

Силы правопорядка (полиция) Исламской Республики Иран заявили о задержании 297 участников беспорядков. Правоохранители обвинили задержанных в разрушении религиозных, государственных и общественных учреждений, а также террористических нападениях на сотрудников органов безопасности.

Горящие автомобили в ходе протестов в Тегеране, 8 января 2026 года Фото: Stringer WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Пойдет ли Трамп на переворот в Иране?

Как заявили источники Axios, в настоящий момент Белый дом далек от решения о начале военной операции против Ирана и только приступил к проработке возможных вариантов действий. При этом один из чиновников указал на непредсказуемость Трампа и его готовность к методам силового воздействия против Тегерана.

По данным Reuters, армия США начала частичную эвакуацию гарнизона авиабазы Аль-Удейд в Катаре— крупнейшей американской военной базы на Ближнем Востоке, на которой размещено около 10 тысяч военнослужащих. В преддверии авиаударов США по Ирану в июне 2025 года часть персонала была также переведена с американских баз в регионе.

Политолог-американист Малек Дудаков допустил в беседе с «Лентой.ру» нападение США на Иран, однако подчеркнул, что многое в принятии решения будет зависеть от обстановки внутри исламской республики. Эксперт также указал на объективные сложности из-за перераспределения большого объема военных ресурсов США с Ближнего Востока на другие направления.