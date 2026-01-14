Реклама

США начали эвакуацию военнослужащих с авиабазы на Ближнем Востоке

Reuters: США начали эвакуацию части военнослужащих с авиабазы Аль-Удейд в Катаре
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey Hook / Handout via Reuters

США эвакуируют часть военнослужащих, находящихся на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Некоторым военнослужащим было рекомендовано покинуть американскую военную авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру среды», — заявили три неназванных дипломата.

Агентство дополнительно сообщает, что посольство США в Дохе пока не прокомментировало ситуацию.

Аль-Удейд является крупнейшей американской военной базой на Ближнем Востоке, на которой размещено около 10 000 военнослужащих. Авторы материала подчеркнули, что в преддверии авиаударов США по Ирану в июне 2025 года часть персонала была также переведена с американских баз в регионе.

12 января президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными ранее ударами» по стране в случае атаки Исламской Республики на американские военные и коммерческие объекты.

Также глава Белого дома призвал участников беспорядков в Иране захватывать органы власти, добавив, что «помощь уже в пути».

