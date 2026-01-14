Вероятность нападения США на Иран оценили

Политолог Дудаков допустил нападение США на Иран

Сценарий нападения США на Иран теоретически возможен, однако многое будет зависеть от обстановки внутри страны ближневосточного региона, считает политолог-американист Малек Дудаков. Вероятность того, что Америка решится атаковать Иран, он оценил в беседе с «Лентой.ру».

В США активно работают и ястребиное, и израильское лобби, которые заставляют президента Дональда Трампа повторить авантюру лета 2025 года, когда американская администрация нанесла удары по объектам на территории Ирана, сообщил эксперт.

С другой стороны, есть объективные сложности, так как очень много военных ресурсов США были перенаправлены с Ближнего Востока на другие направления, указал политолог. Так, очень много американских эсминцев и одна авианосная ударная группа Gerald Ford, которая раньше находилась в Средиземном море, ушли в Карибское море, уточнил Дудаков. Кроме того, часть систем ПВО, в частности, батареи Patriot, были отправлены в Южную Корею, добавил он.

Сейчас гораздо меньше военных ресурсов на Ближнем Востоке, чем это было полгода назад. Конечно, их можно снова туда стянуть, но это все-таки потребует времени и сил. А так, риски большие того, что Иран ответит, и очень сложно будет и защищать американские базы, и поддерживать Израиль, не говоря уже о том, что очень много ракет для систем ПВО было истрачено за время этой 12-дневной воздушной войны Малек Дудаков политолог

По оценкам американских военных аналитиков, потребуется около пяти лет, чтобы заново произвести то количество ракет, которое было выпущено по Ирану летом прошлого года, потому что объем их выпуска в США сейчас небольшой, поделился политолог.

«В этой связи, конечно, многие реалисты и изоляционисты в администрации Трампа, в частности, Джэй Ди Венс, призывают все-таки использовать нынешнюю кампанию давления для дипломатических целей, то есть заставить Иран сесть за стол переговоров и снова обсуждать ядерную сделку. Возможно, что именно их подход в итоге будет реализован, но прямо сейчас в моменте мы видим, что ситуация сложная, многое будет зависеть от обстановки внутри Ирана», — рассказал Дудаков.

Если иранские власти смогут успешно подавить все беспорядки, тогда вероятность военного вмешательства американцев снизится, подытожил он.

Ранее Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти. Он заявил, что над иранцами «жестоко издеваются». Трамп добавил, что раньше Иран был великой страной, пока «монстры не захватили ее».

