Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:07, 14 января 2026МирЭксклюзив

Вероятность нападения США на Иран оценили

Политолог Дудаков допустил нападение США на Иран
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Сценарий нападения США на Иран теоретически возможен, однако многое будет зависеть от обстановки внутри страны ближневосточного региона, считает политолог-американист Малек Дудаков. Вероятность того, что Америка решится атаковать Иран, он оценил в беседе с «Лентой.ру».

В США активно работают и ястребиное, и израильское лобби, которые заставляют президента Дональда Трампа повторить авантюру лета 2025 года, когда американская администрация нанесла удары по объектам на территории Ирана, сообщил эксперт.

С другой стороны, есть объективные сложности, так как очень много военных ресурсов США были перенаправлены с Ближнего Востока на другие направления, указал политолог. Так, очень много американских эсминцев и одна авианосная ударная группа Gerald Ford, которая раньше находилась в Средиземном море, ушли в Карибское море, уточнил Дудаков. Кроме того, часть систем ПВО, в частности, батареи Patriot, были отправлены в Южную Корею, добавил он.

Сейчас гораздо меньше военных ресурсов на Ближнем Востоке, чем это было полгода назад. Конечно, их можно снова туда стянуть, но это все-таки потребует времени и сил. А так, риски большие того, что Иран ответит, и очень сложно будет и защищать американские базы, и поддерживать Израиль, не говоря уже о том, что очень много ракет для систем ПВО было истрачено за время этой 12-дневной воздушной войны

Малек Дудаковполитолог

По оценкам американских военных аналитиков, потребуется около пяти лет, чтобы заново произвести то количество ракет, которое было выпущено по Ирану летом прошлого года, потому что объем их выпуска в США сейчас небольшой, поделился политолог.

Материалы по теме:
«Наша цель — новый миропорядок» Как война с Израилем и новые санкции изменили Иран и его отношение к России?
«Наша цель — новый миропорядок»Как война с Израилем и новые санкции изменили Иран и его отношение к России?
3 ноября 2025
«Куба — это цель номер один» Почему Дональд Трамп готов проводить военные операции по всему миру и какой сигнал он подает России?
«Куба — это цель номер один»Почему Дональд Трамп готов проводить военные операции по всему миру и какой сигнал он подает России?
Сегодня

«В этой связи, конечно, многие реалисты и изоляционисты в администрации Трампа, в частности, Джэй Ди Венс, призывают все-таки использовать нынешнюю кампанию давления для дипломатических целей, то есть заставить Иран сесть за стол переговоров и снова обсуждать ядерную сделку. Возможно, что именно их подход в итоге будет реализован, но прямо сейчас в моменте мы видим, что ситуация сложная, многое будет зависеть от обстановки внутри Ирана», — рассказал Дудаков.

Если иранские власти смогут успешно подавить все беспорядки, тогда вероятность военного вмешательства американцев снизится, подытожил он.

Ранее Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти. Он заявил, что над иранцами «жестоко издеваются». Трамп добавил, что раньше Иран был великой страной, пока «монстры не захватили ее».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У семьи бывшего российского мэра нашли бриллианты и 50 квартир и домов

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Неожиданную версию обысков у Тимошенко подтвердили

    Гоблин назвал Трампа молодцом

    В России прокомментировали систему карусели ВСУ для освобожденных из плена бойцов

    Глава МИД Польши призвал президента повлиять на Трампа

    Пилоты самолета объявили чрезвычайную ситуацию из-за странного запаха в кабине

    Названы самые подешевевшие в 2025 году продукты питания

    Над морем в России произошло боестолкновение с ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok