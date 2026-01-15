Стало известно о переброске ударной авианосной группы США на Ближний Восток

NewsNation: Авианосная ударная группа США перебрасывается на Ближний Восток

Авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США перебрасывается на Ближний Восток из акватории Южно-Китайского моря. Об этом сообщила в соцсети X журналистка телеканала NewsNation Келли Майер со ссылкой на свой источник.

«США перемещают авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования», — написала она.

Майер уточнила, что переброска происходит на фоне напряженности с Ираном. На это американским военным потребуется примерно неделя.

Ранее Иран выпустил новое уведомление NOTAM, закрывающее воздушное пространство для всех рейсов, за исключением международных рейсов, которые следуют в страну или из нее.

