Пессимизм российской промышленности снизился

Индекс деловой среды от РСПП улучшился по сравнению с мартовским минимумом

В апреле индекс деловой среды от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) достиг 46,2 пункта, что на 2,4 пункта лучше, чем в марте, когда показатель упал до минимума за 12 месяцев. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Значение индекса выше 50 пунктов означает, что в промышленности преобладают оптимистичные настроения, а показатель ниже 50 свидетельствует о негативном настрое.

Результат текущего месяца улучшился за счет личных оценок — отдельный для них индекс вырос с 32,2 пункта до 37,9 пункта. Также компания стали реже жаловаться на сокращение заказов (12,4 процента против 22,3 процента в марте), а доля респондентов, финансовое состояние которых ухудшилось, снизилась с 31,9 процента до 21,3 процента.

Доля компаний, рассказавших о повышении цен, снизилась с 23,4 процента до 13,5 процента, а доля тех, кто столкнулся с повышением закупочных цен — с 54,2 процента до 44 процентов. Тем не менее ситуация со спросом остается напряженной, на его падение пожаловались 29,2 процента участников исследования.

Ранее Центр конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) сообщил, что деловые настроения в российской торговле стали наихудшими за все время наблюдений, то есть с 2000 года.