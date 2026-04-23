14:16, 23 апреля 2026

Пессимизм российской торговли достиг максимума с начала века

ВШЭ сообщила о падении индекса уверенности в розничной торговле в РФ до минимума
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Деловые настроения в российской торговле стали наихудшими за все время наблюдений, то есть с 2000 года. Об этом сообщили аналитики Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ), которые опираются на данные опроса трех тысяч руководителей предприятий из сферы ретейла, проводимого Росстатом.

На максимальный пессимизм в первом квартале указывает значение индекса предпринимательской уверенности в розничной торговле, равное минус восьми. Это ниже, чем в кризисы 2008-2009 годов, 2014-2015 годов, а также тех отметок, до которых показатель падал во время пандемии COVID-19.

Главной проблемой бизнес называет повышение налогов (этот вариант выбрали 43 процента опрошенных), далее идет «недостаточный платежеспособный спрос» (38 процентов). Еще 21 процент (опрос давал возможность выбрать несколько ответов) говорят о недостатке финансов. По этим ответам результаты изменились в большую сторону.

«Оценки текущей экономической ситуации для бизнеса демонстрируют выраженное снижение, продолжающееся с первого квартала 2025 года, достигнув к началу 2026-го минимальных значений за последние рассматриваемые периоды», — говорится в докладе под названием «Деловой климат в розничной торговле в первом квартале 2026 года».

Ранее Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН подсчитал, что в марте индекс промышленного оптимизма в России, ушедший в отрицательную зону в декабре 2024 года, снизился до минус 20 пунктов, что является худшим значением с апреля 2020-го, то есть с пандемии COVID-19.

