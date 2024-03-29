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09:02, 29 марта 2024Из жизни

50-летняя учительница стала снимать порно из-за бедности

50-летняя учительница английского из США стала снимать порно из-за бедности

Фото: Dan Dimmock / Unsplash

В США женщину, которая почти 30 лет проработала учительницей английского языка в средней школе, уличили в съемках порноконтента. Об этом сообщает WTVG.

50-летняя Дженнифер Ружиска оказалась в центре скандала еще в конце января, однако информация об этом появилась в СМИ только в марте. Выяснилось, что администрация школы в городе Спрингфилд, штат Огайо, обнаружила, что женщина вела аккаунты на двух порноплатформах, включая OnlyFans. Ружиску отправили в неоплачиваемый отпуск и назначили разбирательство комиссии по факту ее поведения, которое «не соответствовало статусу профессионального педагога». Однако еще до заседания женщина уволилась из школы.

Согласно информации сайта URMI.org, она отказалась общаться с прессой, однако опубликовала официальное заявление, согласно которому ее годовой оклад составлял 74 тысячи долларов (6,8 миллиона рублей). Однако этих денег учительнице «не хватало на ежемесячные траты». Ружиска отметила, в частности, что если бы не начала снимать порно, то из-за бедности не смогла бы позволить себе владеть автомобилем.

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Женщина заявила также, что для нее было честью преподавать почти 30 лет и она всегда ставила интересы учеников на первое место. Ружиска отметила, что за время «порой неблагодарной работы», ее неоднократно награждали за новаторские идеи и преданность делу. Бывшая учительница добавила, что не будет раскрывать все обстоятельства, толкнувшие ее сделать то, что она сделала. Это, по ее словам, «испортит репутацию других людей».

В данный момент неизвестно, рассматривается ли вопрос о лишении Ружиски права на педагогическую деятельность.

Ранее сообщалось, что учительница из США, которую уволили из школы за аккаунт на сайте OnlyFans, снова потеряла работу по той же причине. В сентябре 2023-го 28-летнюю Брианну Коппейдж отстранили от работы в школе, где она преподавала более двух лет.

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      Никита Савин
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